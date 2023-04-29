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النزاهة تضبط اختلاسات في المنح العقارية لعوائل الشهداء في واسط


تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط حالات اختلاس  وتجاوزات في المنح العقاريَّة المخصصة لعوائل الشهداء بمحافظة واسط، فيما ضبطت عدداً من المتهمين بالرشوة في محافظة المثنى .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن عمليَّتي الضبط اللتين نفذتهما بموجب مذكرتي ضبط قضائيَّتين، أفادت  بأن فريقها الميداني الخاص بالخدمات بمحافظة واسط ولدى تدقيق المعاملات في مؤسسة الشهداء - فرع المحافظة، تمكن من ضبط حالات اختلاس وتجاوزات في المنح العقاريَّة المخصصة لعوائل الشهداء  البالغة قيمتها (٧) مليارات دينار و(٢١٠) مليون دينار .

وتابعت :" ان تحريات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود (٢٦) صكاً بقيمة (٢٩٢) مليون دينار تم تحريرها من قبل المدير السابق لفرع المؤسسة بالمحافظة خلافاً للتعليمات والضوابط وقبل الموعد المحدد للصرف"، مؤكدة استحصال الموافقات القضائيَّة على ضبط الصكوك والمعاملات والسجلات اليوميَّة وتضمينها محضر الضبط الأصولي؛ بغية عرضها على قاضي التحقيق .

إلى ذلك، وعلى صعيد آخر ، أشارت الدائرة إلى  تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى من ضبط ثلاثة متهمين بالرشوة متلبسين بالجرم المشهود خلال محاولتهم تسلم مبالغ مالية من منتسبين في شرطة المحافظة؛ لقاء التنسيق مع موظفين في ديوان المحافظة؛ لغرض شراء  قطع الأراضي المخصصة للمنتسبين، ومن ثم استبدلها بقطع ذات موقع أفضل تقع في مركز المحافظة.

وأسفرت العمليَّة عن ضبط المتهمين متلبسين أثناء تسلمهم مبالغ الرشى المتفق عليها مسبقاً، وتدوين أقوالهم أصولياً؛ بغية عرضهم صحبة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص.

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