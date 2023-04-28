رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان القضايا السياسية العامة وموضوعات تمس حياة المواطنين

بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الخميس، القضايا السياسية العامّة والموضوعات التي تمسّ حياة المواطنين في جميع الجوانب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان الدولية نسخة منه، إن “السوداني أستقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لبحث القضايا السياسية العامّة، فضلاً عن الموضوعات التي تمسّ حياة المواطنين في جميع الجوانب”.

وأكد الجانبان بحسب البيان، “ضرورة دعم الحكومة وبرنامجها التنفيذي، الذي تعمل من خلاله على توفير متطلبات أساسية، من شأنها أن ترتقي بالواقع اليومي لأبناء شعبنا