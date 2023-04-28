الناطق باسم القائد العام: العمل بنظام البديل سيكون تدريجيا

أكد الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، أن العمل بنظام البديل سيكون تدريجيا.

وقال رسول في حديث تصريح متلفز إنه “تم تسليم اكثر من 50 بالمئة من الملف الامني لوزارة الداخلية، ونأمل أن تتسلمها بنسبة 100 بالمئة”.

وأضاف أن “عصابات داعش الارهابي تحاول استغلال مناطق شمال بغداد بسبب تضاريسها، لذلك يجب استمرار العمليات الاستباقية ضد داعش الارهابي”.

وأكد أن “ملف حواضن داعش الارهابي انتهى، وتمويلهم يكاد أن ينتهي”، مشيرا الى أن “هناك تواجد لداعش الارهابي في مناطق شمال شرق سوريا، وما تبقى من داعش بضعة مفارز في الصحراء”.

ولفت الى أن “فتح المنطقة الخضراء بشكل كامل يعود لتقدير القيادة العسكرية”، مؤكداً: “سنشهد انفراجة كبيرة في ملف الاختناقات المرورية”.

واوضح أن “موازنة العام الحالي للدفاع ستكون جيدة، ونسعى لتسليح الدفاع الجوي باحدث المعدات”، لافتا الى أن “هناك ترهل بالرتب العسكرية ومن الممكن حلها، ونحتاج الى دماء جديدة في القوات المسلحة”.

وبين أن “فتح باب التطوع مرهون بالتخصيصات المالية”، موضحا أن “العمل بنظام البديل سيكون تدريجيا”.