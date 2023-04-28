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المالية النيابية تفصل تخصيصات الموازنة وتحدد موعد إقرارها


أعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، عن تخصيصات الموازنة، فيما حددت موعد المصادقة عليها في البرلمان.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لبرنامج “واجب الصراحة”، القناة الرسمية إن “اللجنة المالية بدأت اجتماعات مستمرة واستضافت وزارة التخطيط لمناقشة الموازنة”، مبيناً أن “دعم الاستثمار في الموازنة يمثل أولوية للبرلمان، اذ تبلغ المبالغ المخصصة للاستثمار في الموازنة 49 ترليون دينار”.

وأضاف أن “بعض الارقام ستتغير في الموازنة، حيث تم تخصيص 1.6 ترليون دينار لاكمال ميناء الفاو، فيما خصص 10 ترليونات دينار لوزارة الصحة، و14 ترليون دينار لوزارة الداخلية، اما موازنة الحشد الشعبي فقد بلغت 3.7 ترليون دينار”.

وتابع أن “موازنة وزارة التربية ستبلغ أكثر من 11 ترليون دينار وأكد أن “البرلمان سيصادق على الموازنة خلال الشهر المقبل”، داعياً “المحافظات الى تهيئة مشاريعها استعداداً لاقرار الموازنة”.

وبين أن “عجز الموازنة سيحملها اعباء كبيرة مستقبلاً”، مشيرا الى “وجود تعاون كبير لتمرير الموازنة”.

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المالية النيابية تفصل تخصيصات الموازنة وتحدد موعد إقرارها
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