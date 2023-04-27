المندلاوي يشدد على انجاز المشاريع الخدمية دون تلكؤ .. ويؤكد : لا نسمح بأن تبقى الخطط حبراً على ورق

افتتح محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب , اليوم الخميس مبنى إعدادية الأنصار للبنين, بعد تأهيل وتأثيث كامل أروقة البناية المدرسية , بدعم وتمويل مباشر من قبله .

وعلى هامش حفل الافتتاح الذي حضره مدير عام تربية الرصافة الأولى حسين فليح الزوبعي, قال المندلاوي إن حملة (بغداد بأعيننا لإعمار المدارس ) شملت حتى الآن أكثر من(40) بناية مدرسية ضمن أغلب مناطق الرصافة وبحسب احتياج البناية للتأهيل والتأثيث, مؤكدًا استمرار الحملة خدمةً لأبنائنا الطلبة وتوفير بيئة مناسبة لهم وحثّهم على التفوق علميًا .

على صعيد منفصل وضمن مبادراته الخدمية اشرف النائب الأول على مشروع إكساء احد الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد / جانب الرصافة , والتقى الكوادر الهندسية والفنية المكلفة بالمشروع , مؤكداً ان مجلس النواب لن يسمح ببقاء الخطط المعنية للمشاريع الخدمية من دون تنفيذ ، و حبراً على ورق خاصة مع وجود التخصيصات المالية الكافية لها ضمن قانون الموازنة , مشدداً على ضرورة اجراء المناقلات اللازمة من الجهات المتلكئة الى المؤسسات الاخرى حسب الضرورة