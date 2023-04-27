تحالف الانبار: ما سرقه الحلبوسي من الحبانية والوفاء يعادل مبلغ سرقة القرن

اتهم القيادي في تحالف الانبار ضاري الدليمي, الخميس , رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاستحواذ على وارادات مدينة الحبانية السياحية ومبالغ تزوير سندات الاراضي التابعة لناحية الوفاء.

وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / ان" حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يهيمن وبشكل مطلق على مقدرات المحافظة

واضاف ان "الحزب استحواذ على اغلب استثمارات المحافظة ومنها المرفق السياحي في مدينة الحبانية , مبينا انه لو قارنا ما يحصل عليه تقدم من وارادت المدينة السياحية ومبالغ أراضي الوفاء لعادلت مبالغ سرقة القرن ".

واشار الى ان " كل ما يحصل من استحواذ على مقدرات المحافظة لم يكن خافيا على احد وقد زاد من اتساع النقمة الشعبية اتجاه هيمنة الحلبوسي وحزبه بالمحافظة " , محذرا من " استمرار هذا الأسلوب لكونه سيجرنا الى أمور لايحمد عقباها " .

ودعا الدليمي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل الشخصي وزيارة المحافظة لوقف جماعة الحلبوسي في الانبار خشية من توصل خروج الأمور عن السيطرة " .