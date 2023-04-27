السوداني يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للعمل المناخي في دبي

تلقّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعوة رسمية من حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، لحضور (القمة العالمية للعمل المناخي) التي تمثل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الامارات للمناخ، للمدة من 1- 2 كانون الاول 2023"..

وذكر بيان لرئاسة الوزراء" ان الدعوة سلَّمها للسوداني القائم بالاعمال الاماراتي في بغداد".

واضاف البيان :" جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين العراق والامارات، وسبل الارتقاء بها وتطويرها، وبالخصوص الجانب الاقتصادي والاستثماري، الذي وضعت الحكومة له حيّزاً واسعاً في منهاجها الحكومي".

واوضح :" ان الموتمر الذي يعد منصة عالمية لبحث قضايا المناخ، يهدف إلى دعم مسار مفاوضات المناخ بين دول العالم، من أجل إيجاد حلول فاعلة ومنصفة، وتوحيد الجهود للحدّ من تأثيرات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة"