المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط لمناقشة تفاصيل الموازنة

أعلن مجلس النواب، الخميس، استضافة وزير التخطيط لمتابعة مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاث.

وقال مصدر نيابي إن "اللجنة المالية تستضيف وزير التخطيط لمتابعة مناقشة قانون الموازنة".

واضاف ان “اللجنة أستأنفت، مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتدقيق بأرقام النفقات والعمل تخفيض نسبة العجز في الموازنة ".

وأشار الى، ان "الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للجنة المالية واستضافة المسؤولين للعمل على إنجاز الموازنة واقرارها في الشهر المقبل".

وأنهى البرلمان خلال جلساته الماضية، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.