تحالف الانبار يعلن انضمام قوى جديدة لصفوفه وينقل نشاطه المضاد للحلبوسي الى بغداد

افاد القيادي في تحالف الانبار الموحد اركان خلف الطرموز ، الخميس، بان تحالف الانبار الموحد عقد اجتماعا في بغداد لتقييم نشاطات التحالف بحضور جميع اعضاءه ، مبينا ان تغييرات جديدة وجوهرية ستحدث في صفوف التحالفات.

وقال الطرموز في تصريح ل / المعلومة/ ان " تحالف الانبار الموحد عقد اجتماعاه في بغداد، بحضور 47 شخصية سياسية وعشائرية ومن مختلف الشرائح لتقييم نشاطات التحالف في ظل انضمام شخصيات جديدة والدعوة الى اجراء تغيرات جوهرية تصب في مصلحة المواطنين وملاحقة المتورطين بعمليات الفساد المالي واستقطاب كافة الاحزاب والشخصيات التي ترغب بالانضمام الى هذا التحالف الذي يسعى لتصحيح المسارات السياسية الخاطئة التي افرزتها المرحلة الماضية ونجم عنها العديد من السلبيات التي اثرت بشكل سلبي على ادارة محافظة الانبار ".

واضاف ان" الاجتماع حضرته شخصيات سياسية وعشائرية بارزة دعت الى البدء بمشروع وطني يضم كافة اطياف الانبار من اجل ازالة القيود وتحجيم دور بعض الشخصيات ومضايقتها اثناء طرح افكارهم امام الشارع الانباري ، مؤكدا ان الاجتماع لخص الخطوات الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة والعمل على المضي قدما في تشكيل التحالف الجديد ". ".

يشار الى ان قيادي في تحالف الانبار انشأ حديثا ويضم سياسيين بارزين ابرزهم وزير الكهرباء الاسبق قاسم الفهداوي ووزير التخيط الاسبق سلمان الجميلي وعدد من اعضاء مجلس الانبار المنحل وشخصيات عشائرية ".