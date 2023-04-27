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المالية النيابية: الاسبوع المقبل سيشهد استضافة خمسة وزراء ضمن مناقشات الموازنة


اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الخميس، استضافة 5 وزراء الاسبوع القادم لبحت اليات توزيع المشاريع وتمرير الموازنة

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،،ان" وتيرة الحراك حول موازنة 2023 ستتصاعد بداية الاسبوع القادم وسيجري استضافة من 4- 5 وزراء بينهم المالية والتخطيط من قبل اللجنة المالية من اجل وضع روى حول بعض بنود موازنة 2023 التي تعد الاكبر من ناحية حجم الاموال المخصصة لها".

واضاف،ان" ملف العجز المالي لايزال مصدر قلق حقيقي لنا مع نسبته العالية قياسا للموازنة وكل المساعي تتجه الى تقليصه بشكل كبير مع ضرورة الانتباه لملف الاقتراض سواء داخليا او خارجيا لتفادي الضغط من ناحية تراكم ديون الفوائد".

واشار الى ان" الاسبوعين القادمين ستكون الصورة اكثر وضوحا حيال جملة من النقاط المهمة من ناحية استحقاقات الشرائح وتمويل المحافظات وحجم العجز المالي".

وكان مجلس النواب اجرى الاسبوع الماضي القراءة الثانية لموازنة 2023 بانتظار حسم بعض الفقرات من قبل اللجنة المالية النيابية"

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