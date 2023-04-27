مشاكل الحلبوسي تشغل الساحة السياسية بعد خسارته ورقة الضغط على الحكومة

اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان مشاكل الحلبوسي بدات تطفوا في الساحة السياسية خصوصا بعد الصراعات داخل المكون السني وخلافاته مع الاطار التنسيقي وخسارته ورقة الضغط (الموازنة) بعد ان قدمها السوداني لثلاث سنوات.

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "هناك العديد من المشاكل داخل الأحزاب السنية خصوصا بعد السلوك الدكتاتوري والتصرفات التي بدت واضحة من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الفترة الراهنة مع باقي الأطراف السياسية".

وأضاف ان "العديد من ملفات الفساد مرتبطة بالشخصية المذكورة وخصوصا ماظهر مؤخرا من ملف يتعلق ببيع أراضي في الانبار حيث ورد اسم الحلبوسي خلال التحقيقات مع بعض المتورطين ببيع هذه الأراضي خلافا للقانون".

وبين ان "مشاكل الحلبوسي بدأت تطفوا خلال الآونة الأخيرة، وبات من الواضح خلافه مع الاطار التنسيقي الداعم للسوداني والذي قدم موازنة لثلاث سنوات، وهو ماجعل الحلبوسي يحاول ابعاد نفسه عن ملف الموازنة بعد ان وجد انه سيكون بلا جدوى فضلا عن انه لم يعد يمتلك ورقة ضاغطة على الحكومة في حال التصويت على الموازنة للسنوات المذكورة".