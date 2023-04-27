نائب عن الديمقراطي: الإقليم مع إقرار الموازنة "اليوم قبل باجر"

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان إقليم كردستان يقف الى جانب إقرار الموازنة وحسم امرها (اليوم قبل باجر) من اجل انهاء الخلافات وتطبيق ماتم الاتفاق عليه بين الوفود التفاوضية.

وقال سليمان لـ /المعلومة/، ان "معظم الأطراف السياسية تحاول ان تعبر عن ذاتها وتحفظ حقوق قواعدها الجماهيرية عند اعداد الموازنة والتصويت عليها، اذ لايوجد طرف يقف ضدها او ضد إقرارها".

وأضاف ان "التوجه بشكل عام وخصوصا لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو حسم ملف الموازنة والمضي بالتصويت عليها تحت قبة البرلمان بعد اجراء بعض التعديلات من قبل اللجان المختصة".

وبين ان "الكثير من الملفات تم التفاهم عليها بين وفود المفاوضات مابين بغداد واربيل، حيث ان الإقليم ينتظر إقرار الموازنة (اليوم قبل باجر) من اجل انهاء الخلافات وتطبيق الاتفاقات بين الجانبين، وبالتالي فأن الإقليم من المؤيدين لانجاز الموازنة".