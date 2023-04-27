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البجاري: برهم صالح يسعى لارضاء اميركا ضد القوى الوطنية


ردت النائبة زهرة البجاري، على تصريحات رئيس الجمهورية السابق برهم صالح لمجلة أميركية، لافتة الى ان صالح يسعى لارضاء اميركا ضد القوى الوطنية التي تمكنت من إزالة نظام البعث المقبور.

وقال البجاري في بيان ان "تصريحات رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، لمجلة فورين بوليسي الامريكية و الذي وصف خلالها النظام السياسي الديمقراطي في العراق بـ"منتهي الصلاحية" لم يكن موفقا ويدعو الى الاستغراب لا سيما ان الاخير قد شارك وكان احد رموز العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣ وتمتع بمناصب عدة وقد عاد عليه العهد السياسي الجديد بالرفاه والعيش الرغيد".

واشارت البجاري، الى ان برهم صالح حكم واصبح رئيسا للعراق بوجود هذا النظام السياسي الديمقراطي في عراقنا الجديد ولكن نلاحظ ان برهم وغيره يسعون من خلال هكذا تصريحات فارغة الى ارضاء امريكا ضد القوى الوطنية صاحبة التاريخ الجهادي الطويل والتي بدمائها زال نظام البعث المقبور.

وأضافت، ان برهم صالح يناقض نفسه بهذا التصريح فلولا العملية الديمقراطية لما اصبح رئيسا للعراق الجديد وان صوت الشعب وحرياته وجدت بالانتخابات والقوانين موجوده فمن العيب ان ياتي البعض بحجج واهية لأسكات وقمع المواطن الفقير.

و اعتبرت البجاري، ان تبرير فشل برهم صالح وامثاله من السياسيين شيء معيب اكثر من الفعل والتصريح نفسه، مذكرة بالقول: ان اسوء مرحلة مر بها عراقنا الجديد من ظلم وفساد وقمع هي حكومة الكاظمي وبرهم صالح وبشهادة الجميع فكيف يتهجم على نظام كان سببا في تعثره ودمار اقتصاده. 

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البجاري: برهم صالح يسعى لارضاء اميركا ضد القوى الوطنية
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