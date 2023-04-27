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العراق يُعطل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل


وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان  أن "السوداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين المقبل". وأضاف، أن "العطلة جاءت تزامناً مع عيد العمال العالمي".

وتاريخيا فأن الأول من آيار يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من الشهر كذكرى لإحياء النضال من أجل ثمان ساعات عمل في اليوم. وفي هذا الصدد يسمى الأول من أيار بالعطلة العالمية ل‍عيد العمال أو عيد العمال العالمي.

وقد بدأت فكرة يوم العمال في استراليا عام 1856، ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم تم اختيار الأول من شهر أيار ليصبح ذكرى للاحتفال.

 

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