الإعدام بحق أحد أخطر "مجرمي" تجارة المخدرات في بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق أحد أخطر مجرمي تجارة المخدرات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن " محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام بحق أحد أخطر مجرمي تجارة المخدرات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأشار الى ان "المجرم تم القبض عليه في محافظة بابل وبحوزته المواد المخدرة بعد أعترافه بجلبها من أحد المنافذ الحدودية بقصد المتاجرة فيها ضمن حدود محافظات بابل وكربلاء وبغداد".

وأضاف أن "الحكم يأتي وفقا لاحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".