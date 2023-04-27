النزاهة النيابية توجه اسئلة للخارجية بشأن تجاوز الكويت على الأراضي والمياه والثروات العراقية

وجه رئيس كتلة حقوق النيابية عضو لجنة النزاهة النيابية النائب سعود الساعدي ، اليوم الأربعاء، أسئلة نيابية الى وزارة الخارجية بخصوص تجاوز الكويت على الأراضي والمياه والثروات العراقية.

وقال الساعدي في بيان موجه إلى وزارة الخارجية: " ما العدد لحالات التجاوز من قبل الكويت على الأراضي والمياه العراقية للفترة من تاريخ إصدار قرار مجلس الأمن رقم (2621) في 22 شباط 2022؟.

وتساءل عن "عدد الآبار النفطية الواقعة ضمن الحدود العراقية أو ضمن المنطقة الاقتصادية التي تم التجاوز عليها من قبل الكويت والإجراءات المتخذة من قبلكم؟".

وأضاف الساعدي، "هل قامت وزارة الخارجية بعقد اتفاقية مع الكويت بشأن الاستخدام الأمثل للحقول النفطية المشتركة بين الطرفين واقتسام الإيرادات؟".

وتابع " ما الإجراءات المتخذة من قبل الخارجية ومن قبل لجنة الأمر الديواني بشأن ترسيم المياه الإقليمية بين البلدين؟"، مضيفاً "ما هي نسبة الإنجاز لغاية تاريخه أعلاه وهل تم استكمال متطلبات الخرائط المتفق عليها؟"