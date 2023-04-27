رئيس الجمهورية يؤكد : القضاء هو الركيزة الأساسية لترسيخ معايير العدالة وسيادة القانون

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ان القضاء هو الركيزة الأساسية لترسيخ معايير العدالة وسيادة القانون.

وقال بيان رئاسي ان رئيس الجمهورية زار مجلس القضاء الأعلى، والتقى رئيس المجلس القاضي فائق زيدان وبحث الأوضاع العامة في البلد، والمجريات القضائية والعدلية وملف الموقوفين والمحكومين وضرورة سرعة حسم القضايا الخاصة بهم وفق الإجراءات القانونية، كما تم التأكيد على أهمية ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.

وأكد رشيد" حسب البيان أن القضاء هو الركيزة الأساسية لترسيخ معايير العدالة وسيادة القانون التي تحمي حقوق وأموال وممتلكات المواطنين، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي.

واضاف" ان رئيس مجلس القضاء الأعلى استعرض الإجراءات الخاصة بحسم ملفات الموقوفين، والتشريعات واللوائح القانونية التي يتطلب العمل على سنّها وبما يدعم الأمن والاستقرار ويضمن الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.

وأشار " رشيد إلى أهمية التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في المجالات ذات العلاقة والمرتبطة بالتشريعات والقوانين.