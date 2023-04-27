المالية تعلن استحداث أكثر من 2000 درجة وظيفية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استحداث 2403 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للوزارة، أنه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد، استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ ٢٤٠٣ درجة، وكالآتي:ـ

• مديرية زراعة صلاح الدين (١)

• مديرية زراعة محافظة بغداد (١٠)

• مجلس محافظة صلاح الدين (٣٢٠)

• وزارة التعليم العالي / دائرة العلوم والتكنلوجيا (٥٦)

• وزارة التعليم العالي / جامعة الموصل (٢٥)

• وزارة الموارد المائية / هيئة مشاريع الري والبزل (٢٥)

• محافظة الانبار / مديرية التخطيط العمراني (٨)

• وزارة الزراعة / شركة التجهيزات الزراعية (١٤٢١) معدلة

• وزارة المالية / المصرف الصناعي (٢٥)

• ديوان محافظة واسط (٥)

• محافظة نينوى / دائرة الطرق والجسور (١١)

• وزارة الاعمار والاسكان / مديرية ماء بغداد / الصحوات (٤٩٢)

• وزارة الصناعة / شركة ديالى العامة (٤)".

وأضاف البيان، أن "اجراءات الاستحداث تأتي استناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣٢١٢) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً باعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".