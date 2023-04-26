محمود عثمان يؤكد استمرار المشاكل والخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين في اقليم كردستان

أكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان استمرار المشاكل والخلافات بين الحزبين الكرديين الكبيرين ( الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني ) في اقليم كردستان .

وقال عثمان في تصريح صحفي ان هذه المشاكل ادت الى عدم حضور وزراء الاتحاد الوطني الى اجتماعات مجلس وزراء حكومة الاقليم ، وهذا الامر مؤسف ، لافتا الى ان الحل يجب ان يكون عراقيا ، والابتعاد عن الحلول الخارجية المضر بهما .

واوضح ان مواقف الحزبين من بغداد تختلف عن الاخر ، فلكل واحد طلباته وموقفه الخاص ، وبالتالي لا يوجد توافق بينهما بشأن ذلك