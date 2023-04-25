النائب محمد البلداوي : : التواجد الأمريكي يشكل التهديد الأبرز لأمن العراق

صنف النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، قضية استمرار التواجد الأمريكي في العراق بالتهديد الأكبر لامن البلاد واستقراره.

وقال كريم في تصريح ل /المعلومة/، إن"القوات الامريكية تقود حملة لزعزعة امن واستقرار العراق في ظل تواجدها المستمر على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف، ان"التواجد الأمريكي في أي مكان سواء في العراق او غيره يعتبر بحد ذاته مصدر قلق مستمر وخطر يهدد الامن القومي الداخلي للبلاد".

وأشار البلداوي الى ان "ما حدث في عدد من البلدان واخرها ما يجري في السودان هو بتخطيط وتدبير واشنطن لاثارة الفوضى ووضع موطئ قدم لقواتها هناك".

وتواصل القوات الامريكية بالقيام بنقل عناصر داعش الإرهابي من الجانب السوري الى الشريط الحدودي مع العراق