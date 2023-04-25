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تحالف الانبار: أصوات برلمانية سنية تتعالى لتغيير الحلبوسي.. هل سيُخلفه الجنابي؟


أكد تحالف الانبار الموحد، الثلاثاء، وجود أصوات برلمانية من داخل المكون السني تعمل على تغيير رئيس مجلس مجلس النواب، فيما كشف حقيقة ترشح النائب زياد الجنابي للمنصب، بين أسباب محاولة تغيير الحلبوسي في المرحلة الحالية.

وقال القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، في حديث ل /المعلومة /، إن "استبدال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خاضع لتوافق سياسي بدءاً من القائمة السنية وبتوافق بقية الكتل السياسية والشركاء في مجلس النواب".

اما بشان ترشيح عضو مجلس النواب، زياد الجنابي، لرئاسة المجلس في الفترة المقبلة، أكد الدليمي، أن "الشركاء السياسيين هم من يقررون الشخصية المناسبة لرئاسة البرلمان"، لافتا الى أن "الجنابي من ضمن حزب تقدم وضمن مجموعة الحلبوسي، وبالتالي هناك شخصيات كثيرة أفضل من زياد".

وأوضح القيادي بتحالف الانبار الموحد، أن "هناك أصوات وارادات سياسية داخل مجلس النواب خصوصا من المكون السني يطالبون بتغيير رئيس مجلس النواب، ويعملون على هذا الامر بالتفاوض مع بقية الشركاء".

وبين الدليمي، أن "الكثير من العنوانين السياسية والكيانات بدأت تشتكي من أسلوب الحلبوسي وهيمنته على القرارات وطريقة ادارته لمجلس النواب والتي يسودها نوعاً من الفوقية".

وتناولت بعض وسائل الاعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، اخباراً حول إمكانية استبدال منصب رئاسة مجلس النواب، بتعيين زياد الجنابي، بدلاً عن محمد الحلبوسي، باتفاق الكتل السنية مع بقية الشركاء السياسيين. 

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