الفهداوي: امن الانبار في خطر شديد عقب الحكم على ضابط نفذ القانون بحق الحلبوسي

حذر عضو الحراك الشعبي في الانبار محمد الفهداوي، الثلاثاء، من تداعيات امنية خطيرة عقب الحكم على امر فوج طوارئ الانبار العقيد عادل التبان بعد تطبيقه القانون ضد افراد حماية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا ان القرار جاء بسبب ضغوط سياسية.

وقال الفهداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " الحكم على امر فوج طوارئ الانبار العقيد عادل التبان سابقة خطيرة لكونه حكم على ضوء تطبيقه للقانون التعليمات العليا " .

وأضاف ان " الحكم على التبان لايخلو من ضغوط سياسية خاصة وان التبان قد ادلى بتصريحات شديدة القسوة على تصرفات حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي " .

وأشار الفهداوي الى ان " الحكم على التبان بستة اشهر سوف يكون له تداعيات على المستوى الأمني وذلك سيدفع الضباط الى التساهل في عدم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا خشية من تعرضهم كما حصل للتبان ".

وكان احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبارقد اكد ان ضباطا ينتمون الى حزب تقدم تسببوا بإصدار حكم بالسجن على ضابط رفيع المستوى اثر تطبيق القانون على حماية الحلبوسي اثناء تجوالهم في مدينة الفلوجة