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الحكم بالسجن على ضابط طبق القانون ضد حماية الحلبوسي


كشف احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الثلاثاء، ان ضباطا ينتمون الى حزب تقدم تسببوا بإصدار حكم بالسجن على ضابط رفيع المستوى اثر تطبيق القانون على حماية الحلبوسي اثناء تجوالهم في مدينة الفلوجة.

وقال الشيخ عبدالله الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " ضباطا ينتمون الى حزب تقدم دونوا " قبل عام تقريبا " افادت امر فوج طوارئ الانبار السادس احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار العقيد عادل التبان اثر استجوابه على حادثة منع مقربين من  رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من ايقاف عجلاتهم الشخصية من الوقوف بالقرب من الجسر الجديد وسط مدينة الفلوجة ، وتسببهم بازدحامات مرورية خانقة وتطور الامر الى وقوع مشاجرة والاعتداء على التبان وافراد حمايته في حينها ما دعاه الى تقديم استقالته من سلك الشرطة عازيا السبب الى ان القانون يطبق فقط على المواطن الضعيف ".

واضاف الدليمي ان" القضاء وبناءا على افادة ضابط التحقيق وبضغط من الحلبوسي حكم على التبان بالسجن 9 اشهر رغم انه طبق القانون ضد استهتار مقربين من الحلبوسي"، مبينا ان" الحكم على التبان في هذه القضية ما هي الا رسالة من الحلبوسي على الاطاحة بكل من يحاول الاعتراض على تصرفاته وادارته لشؤون المحافظة"، مؤكدا مطالبة القضاء بإعادة النظر بقضية التبان وانصافه كونه طبق القانون  ".

يشار الى ان مقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتدوا بالضرب " قبل عام تقريبا " على امر فوج طوارئ الانبار السادس اثناء منعهم من الوقوف بالقرب من الجسر الجديد وسط مدينة الفلوجة وتسببهم باختناقات مرورية كبيرة ".

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