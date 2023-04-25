السوداني يوجه بوضع سور أمنى حول مشروع مدينة الصدر الجديدة لمنع التجاوزات

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة بإقامة سور أمنى حول مشروع مدينة الصدر، مشيرا الى ان شركات عالمية رصينة ستعمل على إقامة تلك المشاريع.

وذكر بيان لمكتب السوداني انه "ترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير مدينة الصدر، وقد خُصص لدراسة الخطوات العملية للشروع بإنشاء المدينة الجديدة".

وأضاف ان "الاجتماع شهد نقاشات مستفيضة حول آليات تنفيذ المشروع والمتطلبات الخاصة به والكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الهدف المرجوّ من المشروع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن" مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي ضمن رؤية الحكومة بضرورة أن تتبنى الدولة خططاً واضحة وشاملة لحلّ أزمة السكن في العراق، وتنظيم العمل للتخفيف عن المناطق المكتظّة بالسكان".

وتابع ان "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، سيتم المصادقة عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، كما جرى التأكيد على المضي بالتعاقد مع جهة استشارية رصينة لغرض وضع التصاميم العامة والتفصيلية للمدينة الجديدة ومرافقها الخدمية ومشاريع البنى التحتية الخاصة بها".

ووجّه " الجهات المعنية والمختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوضع سور أمني حول منطقة المشروع، من أجل تهيئة الميدان للشروع في الخطوات التنفيذية بأسرع وقت ممكن ومنع التجاوزات".