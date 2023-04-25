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وزير الخارجية: السوداني غير منشغل بسفرة واشنطن وكل همه الشأن الداخلي


أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، عدم اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقضية السفر الى واشنطن خلال المرحلة المقبلة لانشغاله في قضايا داخلية.

 وقال حسين في حوار متلفز ان " السوداني متفرغ للداخل العراقي و"ليس شرطاً" أن يزور واشنطن ولا توجد اية اجندات لزيارة قريبة لواشنطن رغم نجاح العراق في تطوير العلاقات مع جميع دول الجوار".

 وأضاف ان " استقلالية القرار العراقي تزداد في كل مرحلة وتشكيل الحكومة الحالية كان نتيجة لاستقلاليته"، مبينا ان " الدبلوماسية كانت واضحة وملموسة في التقارب السعودي الإيراني والرعاية الصينية "نتيجة".

 وأشار الى ان "السيادة العراقية لم يكن لها مفهوم منذ 1991 ولغاية 2003 وكل شيء في العراق قبل 2003 كان تحت المظلة الأممية في وقت نغادر وبشكل تدريجي تلك المرحلة"

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