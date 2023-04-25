عضو في تحالف الفتح : السوداني سيطلق اولى تغييراته الوزارية خلال ايام

اكد عضو تحالف الفتح النائب سالم العنبكي ، الاثنين، بان السوداني سيطلق اولى تغييراته الوزارية خلال الأيام المقبلة، متهما بعض القوى بإثارة الازمات من اجل إعاقة تلك الخطوات.

وقال العنبكي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو المسؤول عن اي اخفاق يحصل في مهام حكومته ومن يملك صلاحية التغيير لمن لم يثبت نجاحه في اداء مهامه سواء اكانوا وزراء في الحقيبة الحكومية او غيرهم من المسؤولية".

واضاف،ان" بعض القوى بالفعل تخشى اي تغير قادم لكن اذا ما كان هناك اخفاق مرصود يجب ان يكون القرار واضح في التغير مؤكدا بانه لم تصلنا اي اسماء مطروحة للتغير او عدد من سيشملهم".

واشار الى ان" اي تغيير وزاري سيقوم به السوداني سيكون بعد مضي 6 اشهر على ولادة حكومته اي بعد شهر من الان".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اشار اكثر من مرة عن وجود نية لاجراء تغيرات وزارية في حكومته".