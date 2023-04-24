الاستخبارات تضبط صالة قمار وتقبض على 41 مخالفاً في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، أن مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن ضبطت إحدى صالات القمار والقت القبض على 41 مخالفاً في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من ضبط إحدى صالات القمار التي تمارس بها لعبة (الروليت) في منطقة الكرادة ببغداد".

وأضافت، "إذ أُلقي القبض على (41) مخالفاً من بينهم (4) أشخاص من جنسيات أجنبية، وجرى تسليم المتهمين الى مديرية الأمن السياحي أصولياً".