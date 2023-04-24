رئيس الجمهورية يزور ايران قريباً

اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان ، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد سيزور ايران قريبا .

وحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية الايرانية، ناقش الطرفان ، خلال الاتصال ، عدة قضايا من بينها العلاقات الثنائية، والعلاقات الايرانية مع الاتحاد الاوروبي، والتطورات في المنطقة، واهمية الحفاظ على امن واستقرار المنطقة ومكافحة الارهاب.

واعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، عن ارتياحه لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، كما كشف عن زيارة وشيكة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لايران