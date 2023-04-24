الشرطة السويدية تعتقل لاعبا عراقيا بتهمة الاعتداء على فتاتين

اعتقلت الشرطة السويدية اليوم الاثنين لاعب المنتخب العراقي وفريق دي سي يونايتد الأمريكي مهند جعاز، بتهمة اعتداء حدث في أحد فنادق العاصمة ستوكهولم.

وذكرت تقارير سويدية / حسب موقع كورة / أن اعتقال جعاز جاء بعد الاشتباه بقيامه بحالتي اعتداء على فتاتين في فندق بوسط ستوكهولم.

وأشارت إلى : أن الواقعتين حدثتا في مدينتين مختلفتين، الأول في نهاية العام الماضي، والآخر أواخر الأسبوع الماضي، وذلك استنادا إلى أقوال المدعيتين.

وذكرت: ان مهند جعاز محتجز حاليا وينفي ارتكابه أي مخالفة.

وتابعت : ان محكمة المقاطعة قررت تقييد الزيارات والاتصالات باللاعب، مشيراة الى محامي جعاز يؤكدون أن القيود محل خلاف