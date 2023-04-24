النائب دريد جميل يطالب بفصل وزارة الاعمار عن البلديات

طالب عضو مجلس النواب، دريد جميل، اليوم الاثنين، بفصل وزارة الاعمار عن البلديات، فيما اشار الى ضرورة استحصال الموافقات الرسمية لتعاقد وزارة الاعمار مع شركة كار.

وقال جميل في بيان "نطالب بفصل وزارة الاعمار عن البلديات وتكليف وزير من الجنوب لادارتها".

وأضاف: "سنطالب ايضاً، وزير الاعمار والاسكان عن كيفية استحصال الموافقات الرسمية للتعاقد مع شركة كار والتي تم قصفها من قبل دولة جارة بحجة تعاون صاحب الشركة المذكورة مع الكيان الصهيوني".