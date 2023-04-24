السوداني: الدولة مطالبة بتسديد اموال سرقة القرن

اكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، أنه لن يجامل زعيما أو حزباً بالتعديل الوزاري ومن "يريد ان يرفض فليرفض"، لافتا الى ان الدولة مطالبة بتسديد الامانات الضريبية "سرقة القرن".

وقال السوداني في لقاء متلفز، ان "هناك أسماء لمسؤولين سيتم استبدالهم بالوقت المناسب"، مشيرا الى ا ن "الدولة مطالبة بتسديد اموال الامانات الضريبية (سرقة القرن) للشركات والمقاولين".

وتابع: "هنالك تعقبا للمتورطين بسرقة القرن ولا يمكن الكشف عن خططنا والدولة مطالبة بتسديد اموال الامانات الضريبية للشركات والمقاولين"