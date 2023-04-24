العراق وإيران يبحثان تعزيز أوجه العلاقات الثنائيَّة وأهمّيَّة الارتقاء بآفاق التعاون

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ أمير حسين عبد اللهيان، تعزيز أوجه العلاقات الثنائيَّة، وأهمّيَّة الارتقاء بآفاق التعاون في كلِّ المجالات إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ أمير حسين عبد اللهيان، تعزيز أوجه العلاقات الثنائيَّة، وأهمّيَّة الارتقاء بآفاق التعاون في كلِّ المجالات إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين".

وتطرّق الوزير إلى "الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس الجُمْهُوريَّة عبداللطيف جمال رشيد والوفد المُرافق له إلى طهران"، مُقدماً شكره لـ"وزير الخارجيَّة الإيرانيّ على اتصاله وتهنئته بمُناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، مُبتهلاً إلى الله تبارك وتعالى، أنَّ يحفظ الشعبين الجارين، وأنَّ ينعم عليهما بالأمن والرخاء".

وتبادل الجانبان الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جُهُود الأطراف فيها، بحسب البيان.

من جانبه، تطرق وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إلى "التطورات الأخيرة بين بلاده والمملكة العربيَّة السعوديَّة، لاسيما بعد التوصُّل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بينهما"، مُقدماً شكره لـ"الوزير فؤاد حسين مرةً أخرى على الدور الإيجابيّ الذي لعبته الحكومة العراقيَّة في مساعدة الجانبين للوصول إلى تفاهمات ثم إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الصين".