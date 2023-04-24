اعتقال مبتز الكتروني انتحل صفة عنصر في القوات الأمنية في النجف الاشرف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، القبض على متهم انتحل صفة عنصر في القوات الأمنية، فيما أشارت الى قيامه بابتزاز الفتيات من خلال السيطرة على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتهن مقابل مبالغ مالية.

وذكرت القيادة في بيان انه "وردت شكوى من قبل أحد المواطنين بتعرض ابنته إلى الابتزاز من قبل أحد الأشخاص بعد قيامه بتهكير صفحتها الشخصية وسحب محتويات هاتفها وصورها الشخصية، وادعائه بأنه منتسب في القوات الأمنية، وابتزازها لدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، أن "فريق عمل تمكن من استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه وقد اعترف صراحة بقيامه بعملية الابتزاز، حيث تم تصديق أقواله قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 452/1 من قانون العقوبات".