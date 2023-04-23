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مهنئا ايران والسعودية بالعيد..السوداني: يجب استثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة


تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، التهاني، كلًّا على حدة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية براهيم رئيسي، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب السوداني في بيان صادر عن مكتبه، عن "تمنياته باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة".

كما جرى تأكيد، بحسب البيان، "عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها". 

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مهنئا ايران والسعودية بالعيد..السوداني: يجب استثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة
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