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تصريح نيابي بشأن وفاة كمبش: تمت تصفيته من قبل شركائه


رجح عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الأحد، بان تكون وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، قد تمت بـ"التصفية" من قبل شركائه، فيما طالب بالتدقيق في الجهات التي هربته والتحقيق معهم. 

وقال الجبوري في حديث ل / المعلومة /، إن "تهريب سعد كمبش، من مركز توقيف كرادة مريم، تم بعناية فائقة"، لافتا الى أن "كمبش كان ينتظر المحاكمة في ملفات فساد عديدة ".

وأضاف، أن "وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق، قد تكون تصفية من قبل شركائه"، مستدركًا بالقول: "كان من المؤمل أن يتم التوصل إلى رؤوس فساد كبيرة عن طريق كمبش".

وطالب عضو مجلس النواب، بـ "ضرورة التدقيق في الجهات التي هربت سعد كمبش والتحقيق معهم حتى لو كانوا نوابا"، داعيًا الى"كشف السبب الحقيقي لوفاة سعد كمبش أمام المواطنين".

وشدد الجبوري على "ضرورة محاسبة الضباط والمنتسبين المتورطين بتهريب رئيس ديوان الوقف السني السابق".

وأكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، الخميس الماضي، وفاة المتهم سعد كمبش بعد اعتقاله من قبل قوة خاصة في ايمن الموصل، مشيرًا إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً.

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