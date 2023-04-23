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الخارجية العراقية توجه دعوة الى جاليتها في السودان


دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، جاليتها في الخرطوم الى التسجيل الفوري للعودة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ، ان "وزير الخارجية وجه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان".

واشار الى ان "الخارجية تعمل لتحقيق إستجابة عاجلة جداً وسلامة جاليتنا أولوية قصوى".

ودعا الصحاف "جالية العراق في الخرطوم الى التسجيل الفوري للعودة إلى العراق، عبر التواصل على الأرقام السفارة جمهورية العراق هناك".

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الخارجية العراقية توجه دعوة الى جاليتها في السودان
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