الدفاع تعلن إقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع

أعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، عن إقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع واحالتهما للتحقيق.

وقال العباسي في بيان، "لقد قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نكون سنداً وعوناً لجميع المقاتلين ضباطاً ومراتب الذين يحملون النزاهة والإخلاص أمانة في اعناقهم، وأن نكون نداً لكل فاسد مهما كان منصبه او رتبته في مفاصل الجيش العراقي الأبي، فوضعنا منهاجا رصيناً لتحقيق الأهداف المرسومة، تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني".

وأضاف "من بينها ان ندقق ونتابع تفاصيل حياة جنودنا، ولن نكل في مواصلة الجولات التفتيشية بعجلات مدنية من أقصى العراق الى أقصاه"، موضحاً "عندما زرنا موقع التاجي وجدنا تقصيراً واضحاً فيه، وعليه وجهنا باقالة آمر الموقع من منصبه ومدير استخبارات الموقع وإحالتهما للتحقيق".