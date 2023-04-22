الأمن الوطني يحبط مخططاً إرهابياً لإستهداف أسواق كركوك

اعلن جهاز الأمن الوطني ، السبت، عن احباطه مخططاً إرهابياً لإستهداف أسواق كركوك والاطاحة بإثنين من عناصر داعش الإرهابي .

وذكر الجهاز في بيان انه "بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة من الإطاحة بإثنين من عناصر داعش الإرهابي أحدهما عنصر بارز يكنى بـ "أبو دجانة" واضاف ان "عملية الإعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة".

واشار الى انه "وأثناء سير التحقيق إعترف الإرهابيان بأنهما كانا يرومان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين، لكن يقظة وهمة أبطال جهازنا أحبطت تلك المخططات الارهابية".

وتابع ان " المكنى "أبو دجانة" والذي جدد مؤخراً البيعة لعصابات د١عش الإرهابية سبق وأن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة، فضلاً عن قيامه باستهداف إحدى عجلاتهم برمانة يدوية أدت الى إستشهاد أحد المنتسبين، إضافة لكونه المسؤول عن فتح مضافة لإحدى المفارز الإرهابية في ناحية ليلان بكركوك.

وختم البيان انه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليا وتم إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون"