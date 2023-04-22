المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ينفي اية تغييرات بمناصب إدارية عليا في الدولة

نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اية تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية.

وذكر في بيان: تداولت بعض المنصّات الإعلامية، أخباراً عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية.

واكد : أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام.

واشار إلى : أنَّه في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد.

واهاب بالإعلام المهني توخي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبارِ وتداولِها، واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من أجل ضمان المهنية وتفويت الفرصة عمَّن يحاول تعكير صفو الأوضاع العامّة في البلاد./