وزارة الصحة تطالب بفتح تحقيق حول اعتداء افراد سيطرة امنية على احد ملاكاتها الطبية في ديالى

طالبت وزارة الصحة بفتح تحقيق في حادثة اعتداء على احد ملاكاتها الطبية في صحة ديالى من قبل احدى السيطرات الأمنية في منطقة حمرين شمال شرق بعقوبة .

وقالت الوزارة في بيان انها اجرت اتصالات مع قيادة شرطة ديالى لمعرفة اسباب الاعتداء على طبيبة في صحة المحافظة . مبينة ان اجراءات قانونية ستتخذ ضد من ارتكب هذا الاعتداء .

من جهته دعا مدير عام دائرة صحة ديالى علي حسين علوان التميمي الى الكف عن الاعتداءات المتكررة على الملاكات الطبية والصحية العاملة في مؤسساتنا التي تقدم خدمات جليلة للمواطنين على مدار 24 ساعة متواصلة./