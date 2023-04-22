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الانهيار الوشيك.. تحالف السيادة يقترب من الاعلان الرسمي لفض شراكته مع الحلبوسي


اكد المحلل السياسي عماد آل مسافر ، اليوم ، السبت ، قرب اعلان انهيار تحالف السيادة والذي يجمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخميس الحنجر. 

وقال مسافر في حديث ل / المعلومة/ ، بان الجميع بات يعرف تحالف السيادة تشكل في تركيا برعاية إماراتية في محاولة لجمع قيادات البيت السني بتحالف واحد وهذا قبل إعلان تشكيل التحالف الثلاثي الذي فشل في تشكيل حكومة أغلبية بقيادة التيار الصدري ".  

وأضاف أنه " بعد أن شكل الإطار التنسيقي حكومة الخدمة الوطنية مع ما تبقى من التحالف الثلاثي بعد انسحاب التيار منه أخذت الخلافات تعصف بتحالف السيادة والمشكلة الأكبر والأبرز هي ما يسمى " زعامة المكون "،   

ولفت إلى أن " تحالف السيادة بات محل خلاف بين الحلبوسي وبقية قيادات التحالف الأمر الذي ينذر بتفكك هذا التحالف والذي أصبحت بوادره قريبة وواضحة خصوصا بعد فشل الوساطة الخليجية لتقريب وجهات النظر بين هذه القيادات.  

وكان وزير الكهرباء الأسبق القيادي في تحالف الانبار قاسم الفهداوي قد بين في حديث متلفز ، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دكتاتور والصراع في الانبار يدور حاليا حول الزعامة والنفوذ والموارد والمنهج الحالي في المحافظة يسير بالاتجاه الخاطئ ". 

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الانهيار الوشيك.. تحالف السيادة يقترب من الاعلان الرسمي لفض شراكته مع الحلبوسي
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