الشيخ قيس الخزعلي: ما نعيشه اليوم من امان لم يمر على البلد منذ سنوات

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن ما يعيشه العراق اليوم من أمان لم يمر على البلد منذ سنوات.

وقال الشيخ الخزعلي في خطبة صلاة العيد إن "ما نعيشه اليوم من أمان لم يمر على البلد منذ سنوات"، لافتاً إلى أن "الأعداء يحاولون استهداف الهوية الثقافية لهذا البلد".

وتابع أن "ماكنة إعلامية تحاول إلصاق صفة التشدد والإرهاب بالإسلام والمسلمين"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نتفق جميعا على الهوية الثقافية لهذا الشعب لمواجهة هجمات الأعداء"./