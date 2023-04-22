اصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني امرا بتعيين قائد الفرقة المدرعة التاسعة اللواء الركن وليد خليفة قائداً للفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، خلفا للفريق حامد الزهيري.
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد السوداني قرر الخميس الماضي اقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري ، ووجه بمحاسبة جميع المقصرين بحادث هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق المدان سعد كمبش ، ومعاقبتهم قانونيا .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha