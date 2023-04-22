النزاهة النيابية تتحدث عن شخصيات كبيرة ساندة للمدان سعد كمبش

تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، اليوم السبت، عن شخصيات كبيرة كانت ساندة لرئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش المدان بـ”قضايا فساد”.

وقال تركي في حوار إن “الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية تهريب المدان سعد كمبش وقضية وفاته هي مفبركة”. واشار الى ان “هناك شخصيات كبيرة كانت ساندة للمدان سعد كمبش وعلى الأجهزة المختصة التحقيق بقضيته”.

وأكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، مساء اول امس الخميس، وفاة المتهم سعد كمبش بعد اعتقاله من قبل قوة خاصة في ايمن الموصل، مشيراً إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً.