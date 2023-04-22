اصابة اكثر من100 طفل بالتسمم اول ايام العيد في الموصل

اعلن مصدر طبي عن اصابة اكثر من100طفل بحالات تسمم والتهاب الامعاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، اول ايام العيد ، في الموصل .

وقال الدكتور بمستشفى ابن الاثير للاطفال محمد عبد الخالق للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا /:" ان المستشفى استقبل 112طفلا مصابا بالتسمم جراء تناولهم الاطعمة من الباعة المتجولين في الحدائق واماكن العاب الاطفال في ايسر الموصل ".

واضاف :" ان اغلب الحالات التي وصلتنا تتعلق بالتهاب الامعاء والجفاف جراء التسمم