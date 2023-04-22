عشائر الانبار تتهم الحلبوسي باستخدام قوات كبيرة لحماية عائلته

كشف احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، السبت، عن امتلاك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قوة امنية متمركزة في مناطق شرقي مدينة الرمادي غرض حمايته.

وقال الشيخ عبد الرزاق الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يمتلك قوة امنية قوامها نحو 250 عنصر امني متمركزة في قاعدة الحبانية شرقي مدينة الرمادي ، تحركاتها تخضع لاوامر الحلبوسي ولا يمكن لأي قادة امني اعتراض هذه القوة التي تتحرك بشكل رسمي ومجهزة بأسلحة حديثة وعجلات دفع رباعي ".

واضاف الدليمي ان" القوة تتحرك بأمر الحلبوسي وتوفر الحماية الامنية له ولعائلته " ، مبينا ان" الحلبوسي يمتلك علاقات واسعة مع القيادات الامنية ولا يمكن لاي سيطرة امنية اعتراض هذه القوة المجهزة بأحدث الاسلحة والعجلات ، موضحا ان" وزارتي الداخلية والدفاع وبقية الاجهزة الامنية غير مسؤولة عن حركة هذه القوة ".

مؤكدا ان" رتلا امنيا كبيرا مزود بعجلات دفع رباعي واسلحة يرافق الحلبوسي وافراد عائلته عند تجواله داخل مدن الانبار ".