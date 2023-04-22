السفير الايراني : الحديث عن تهريب الدولار الى إيران عبارة عن كذبة يراد منه افشال العلاقات

نفى السفير الايراني محمد كاظم آل صادق، مزاعم واشنطن بشأن تهريب الدولار الى بلاده، مبينا ان ازمة الدولار في العراق هدفها ضرب حكومة محمد شياع السوداني.

وقال ال صادق في حوار متلفز ان "التعاون العراقي على الحدود جيد للغاية ولا يوجد اي دعم من بغداد لاي جهات معارضة لايران".

واضاف ان "ازمة سعر الصرف الدولار في العراق كانت بدعم امريكي وتحمل في طياتها احراج حكومة محمد شياع السوداني"، مبينا ان "الحديث عن تهريب الدولار الى ايران عبارة عن كذبة يراد منه افشال التقارب العراقي الايراني في جميع المجالات وان الاعلام المضاد هو من يروج للكذبة".

واشار الى ان "التعاون الايراني العراقي في مجال الطاقة مازال قائما حيث تعمل طهران على تزويد بغداد بـ1200 ميكاواط من الكهرباء و10 مليون متر مكعب من الغاز ما يولد 4000 ميكاوط وان المشكلة الاكبر التي تواجه الطرفين انه لايمكن استحصال الاموال بشكل مباشر بسبب العقوبات الاميركية الظالمة".