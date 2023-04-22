مصدر مطلع: السوادني قرر اقالة محافظي الانبار ونينوى وذي قار وبابل

كشف مصدر حكومي مطلع، السبت، عن عزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مخاطبة البرلمان من اجل اقالة 4 محافظين خلال الايام المقبلة، مبينا ان الكتاب سيطلب اقالة كل من محافظ نينوى ومحافظ الأنبار ومحافظ ذي قار ومحافظ بابل.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيرسل كتاباً إلى البرلمان لإقالة أربعة محافظين بعد عطلة عيد الفطر".

واضاف ان "الكتاب سيطلب اقالة كل من محافظ نينوى ومحافظ الأنبار ومحافظ ذي قار ومحافظ بابل بسبب تهم بالفساد وسوء الادارة".

ويعد محافظي نينوى والانبار من اهم الممولين لحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي سيما محافظ الانبار علي الدليمي المتورط في فضيحة فساد وتزوير قطع الاراضي الخاصة بناحية الوفاء.