إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة بالخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في تصريح صحافي، "نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعيّة".

ويشهد السودان منذ أيام، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.