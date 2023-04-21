سياسي يحدد الجهة المستفيدة من وفاة" كمبش"

اكد السياسي عدنان محمد، الجمعة، بان جهة سياسية معروفة هي المستفيد الاول والاخير من وفاة كمبش.

وقال محمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان" وفاة رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش الغامضة في ازقة الموصل بعد دقائق من اعتقاله تثير الكثير من التساؤلات حول من يقف وراء تهريبه ونقله بعيدا عن زنزانته بمسافة 600كم خلال يومين".

واضاف،ان" وفاة كمبش جاء بالفائدة على جهة سياسية معروفة ومحددة بحكم علاقاته معها لافتا الى انه كانت متورط بملفات فساد ضخمة وهو اشبه بكنز اسرار لساسة مهمين كانت اعترافاته قد تؤدي الى فضائح من العيار الثقيل لكنه توفي".

واشار الى ان" تقرير الطب العدلي ولجان التحقيق هي من ستكشف في نهاية المطاف حقيقة وفاة كمبش التي اثارت الراي العام".

وكانت رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش توفي بعد دقائق من اعتقاله في ازقة الموصل"